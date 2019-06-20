شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «القاهرة الجديدة» يطالب أصحاب المصانع والمحال التجارية المخالفة بتوفيق أوضاعهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أصحاب المصانع والمحال التجارية والخدمية التي تم سحب عينات من مخلفات الصرف الصحي لديها، وظهرت نتائج تحليلها مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بقوانين الصرف الصناعي، إلى التوجه لإدارة الصرف الصناعي بمحطة الياسمين بالتجمع الأول بالمدينة، لبدء توفيق الأوضاع.
وأوضح رئيس الجهاز، في بيان الوزارة اليوم الخميس، أنه يتم التوجه إلى الإدارة المذكورة، لسداد المستحقات المالية لجهاز المدينة ، ولتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، حتى لا يستمر الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من رفع عدادات المياه والكهرباء وإلغاء وصلة الصرف الصحي وسحب التراخيص.
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