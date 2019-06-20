شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يواصل لقاءاته ومباحثاته مع كبار المسؤولين في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، سلسلة لقاءاته ومباحثاته مع المسؤولين بدولة رومانيا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس حاليا للعاصمة بوخارست.

ويعقد الرئيس السيسي مباحثات، مساء اليوم، مع عدد من المسؤوليين الرومانيين، والتي تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وتأتي هذه اللقاءات استكمالا للقاءات التي عقدها الرئيس أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس مع قيادات الدولة الرومانية وفى مقدمتهم رئيس الدولة ورئيسى مجلس الشيوخ والنواب الروماني.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى بوخارست، الأربعاء الماضي، قادمًا من بيلاروسيا، وفور وصوله توجه الرئيس إلى القصر الرئاسى، وكان في استقباله الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف.

وشهدت الزيارة منح جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن كلاً من رئيس مجلس الأمناء وعميد جامعة بوخارست أعربا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية، والذي تم اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة، جاء انطلاقاً من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، مما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.