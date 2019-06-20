شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجورجيا تتفقان على توقيع بروتوكول تعاون في الحجر الزراعي والثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت وزارتا الزراعة في مصر وجورجيا على توقيع برتوكول تعاون بين البلدين في مجال الزراعة والحجر الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية خلال أقرب اجتماع وزاري بين الجانبين، لتعزيز العلاقات الزراعية والتجارية بين الدولتين.

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جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وليفان دافيتاشي وزير الزراعة والبيئة الجورجي على هامش اجتماعات المجلس الدولي للزيتون المنعقد حاليا بمراكش، بحضور السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والأستاذ احمد شوقي الممثل التجاري بالسفارة المصرية بالمغرب.

وقال «أبوستيت» في تصريحات صحفية على هامش لقاءه نظيره الجورجي، إنه بحث آفاق التعاون الزراعي المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والشهادات الصحية والخاصة بتشريعات الصحية النباتية والعمل المشترك على منع دخول الآفات الحجرية من خلال المنتجات الزراعية وتم الاتفاق على التعاون في مجال تقييم البحوث وتبادل الخبرات.

وأضاف الوزير، إنه تم الاتفاق بين الجانبين على عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني في المجال الزراعي قبل الاجتماعات الوزارية.