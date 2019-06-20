شكرا لقرائتكم خبر عن «فضفضة».. أول مجلة متخصصة للمرضى النفسيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يناقش مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية مشروع تخرجهم، الثلاثاء المقبل، حيث قاموا بإعداد «فضفضة» أول مجلة مصرية مطبوعة متخصصة في علم النفس والمشكلات النفسية التي تواجه المجتمع وتلك التي من شأنها أن تعطل عجلة الحياة بأكلمها مثل الكلب الاسود «الإكتئاب» وهو أكثر الأمراض النفسية خطورة على الإنسان كما ذكرت إحصائيات المجلة

وقالت الدكتورة فداء محمد، الأستاذ المشرف على المشروع، أن فريق عملها بالمشروع اقترح هذه الفكرة عليها بعد أسابيع من البحث المتواصل والسعي وراء متطلبات المجتمع ورغباته في القراءة واحتياجات السوق.

مجلة فضفضة

وأضافت فداء: «وافقت فورا» عقب سماعي هذه الفكرة من الفريق فالمشكلات النفسية تجذرت لأقصي عمق في المجتمع المصري حتي أنه يكاد لا يخلو منها بيت واحد وأصريت عليها بعد اطلاعي على نتائج المسح القومى للصحة النفسية والتي أفادت أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية.

جدير بالذكر أن «فضفضة» لها قناة على موقع «يوتيوب» مزودة بتقنية الـQR تحتوي على مجموعة من المقابلات والحوارات مع نخبة من متخصصين علم النفس والكتاب الذيين تحمل كتاباتهم طابع نفسي كالكاتبة والسيناريست مريم نعوم، بالإضافة إلى صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك وتويتر».