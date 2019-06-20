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رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد رئيس مجلس النواب، الدكتورعلي عبدالعال، والوفد البرلماني المرافق له، إلى القاهرة، اليوم الخميس، بعد زيارة رسمية للصين، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، في كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني.

وقال رئيس مجلس النواب- خلال لقاء نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان، في العاصمة (بكين)-: «إن مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى المجالات، بما يعزز التنمية ويعود بالفائدة على البلدين والشعبين والمنطقة».

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