شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يرفع حالة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد والمترو لنقل جماهير «الأمم الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الانفاق برفع درجة الاستعداد القصوى لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية، وذلك في إطار استعدادات وزارة النقل لانطلاق كأس الأمم الأفريقية غدا الجمعة، وتسهيل تنقلات الجماهير إلى الاستادات المختلفة التي ستقام عليها مباريات البطولة.

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كما وجه الوزير قيادات المترو برفع درجة الاستعداد بالمحطات مع التركيز على المحطات التي سيتم انعقاد البطولة في نطاقها بالقاهرة، وتشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات وزيادة أعداد صرافين التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الاقبال الجماهيري الكثيف مثل مباريات (مصر/الافتتاح/النهائيات).

وأضاف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه تم فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ( هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب وذلك بدءا من السبت الماضي الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٩ ليكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الإستاد بالخط الثالث للمترو والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة، وكذلك تسهيل تنقل الجماهير إلى ستادي 30 يونيو والسلام، بالإضافة إلى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثاني إلى الخط الثالث إلى استاد القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مد عدد ساعات تشغيل المترو خلال البطولة الأفريقية، تسهيلا على الجماهير ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير قيادات السكة الحديد برفع حالة الاستعداد القصوى وانتظام مواعيد رحلات التشغيل للقطارات اليومية على خطوط (القاهرة / الإسكندرية )،( القاهرة / السويس)، (القاهرة / الإسماعيلية)، وذلك لنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها عدد من مباريات البطولة بمدن (الإسكندرية والسويس والإسماعيلية ) مع التنسيق مع المحافظات وهيئة النقل العام للاستعانة بأتوبيسات الهيئة لتسهيل نقل الجماهير من أمام محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد للوصول إلى الاستادات.