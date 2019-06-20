شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها شركة «CSCEC الصينية» وتضم 20 برجًا، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بأفريقيا، وكان برفقته بالزيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الوزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الصينية.

واستمع «مدبولي» إلى شرح حول الموقف التنفيذي للعمل في الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشاري المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجًا من إجمالي المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقوني.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 مترًا، ويُعد أعلى برج في أفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

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وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع.

وتفقد رئيس الوزراء الحي السكني الثالث R3 المقام على مساحة 1000 فدان تقريبًا، والحي الخامس R5 بمساحة 1000 فدان تقريبًا، والذي تم تسميته حي جاردن سيتى الجديد، حيث تم تصميمه على نفس الطراز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عن نسب إنجاز الحي السكني الثالث، والذي يضم 64 عمارة للاستخدام المختلط، و18 منطقة جراج ومحال تجارية، وعدد 2 مراكز ثقافية، ومبنى لقسم الشرطة، وعدد 14 مسجدا محليا، و3 مبان تابعة للدفاع المدني، و15 مدرسة وحضانة، ومنطقة مطاعم، ومبنى المسجد الجامع، ومبنى مركز الشرطة، ومبنى مركز خدمات المواطنين، والمركز الصحي، ومستشفى، وعدد من الشقق الفندقية، والمباني التجارية الإدارية.

واستمع «مدبولي» إلى شرح حول نسب الإنجاز الفعلية للحي الخامس R5 «جاردن سيتي» وشاهد أول شقة يتم تشطيبها بإحدى عمارات الحي، خاصة أنه سبق وتفقد أول فيلا يتم تشطيبها بحي جاردن سيتي منذ 4 أشهر تقريبًا.

وشدد مدبولي على الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.