شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي ممثل مجلس المطارنة الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعيَّة، أمس الاربعاء، المطران الألماني Udo Bentz ممثل مجلس المطارنة الألمان، والأب رفيق جريش راعى كنيسة القديس كيرلس الكاثوليكية بمصر الجديدة، الوفد المرافق لهم.

وقدم المطران دعوة لرئيس الإنجيلية في مصر للمشاركة في مؤتمر بين رؤساء الكنائس والقيادات المسيحية الشرقية مع قادة الكنائس الكاثوليكية في ألمانيا في فبراير القادم، وهي الدعوة التي رحب بها «زكي» وأكد على مشاركته بالمؤتمر.