شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية ترفض طلب «محمد الغول» بمنحه الجنسية المصرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت وزارة الداخلية، طلب محمد الغول فلسطيني الجنسية، باكتساب الجنسية المصرية تبعاً لوالده، وذلك لدواعي الأمنية. نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية ترفض طلب «محمد الغول» بمنحه الجنسية المصرية (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.