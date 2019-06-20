شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين فى بوخارست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين، كالين بوبسكو تارشيانو، وليفيو درجنيا، في بوخارست، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية، والإقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى رومانيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى بوخارست أمس، قادماً من مينسك عاصمة بيلاروسيا في بداية زيارة رسمية لرومانيا، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.