شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين طارق سعدة نقيبًا للإعلاميين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين».

ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم: