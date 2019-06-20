شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس أول أيام الصيف حار.. والرياح مثيرة للرمال والأتربة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، «أول أيام الصيف»، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 37»، إسكندرية «23 – 30»، قنا «26 – 45»، الأقصر «29– 45»، أسوان «30 – 46».