شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من مصعب سالم: اكتسبها عن طريق الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على سحب الجنسية المصرية من مصعب سالم محمد العواودة من سوريا ولكنه فلسطيني الأصل، وذلك لاكتسابه الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

وجاء القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم: