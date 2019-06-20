شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستنكر تصريحات «أردوغان»: «استمرارا لمسلسل هزلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس الوفد المصري المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يستنكر بشدة تصريحات الرئيس التركى ويعتبرها استمرارا لمسلسل هزلي يتبعه النظام التركي منذ قيام ثورة 30 يونيو التي أعادت مصر للمصريين وقضت على نظام جائر جل ما أراده هو الاستحواذ على السلطة من أجل نفسه ومريديه.

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ويرى النائب جبالي المراغي تصريحات رئيس النظام التركى بتصريحات غير مسؤولة تصدر من شخصية اعتادت سفك دماء الأبرياء في العديد من الدول العربية بدعمه للجماعات الإرهابية بالعتاد والسلاح، وأصبح واضحا للعالم أجمع أن هذا الأردوغان هو الممول للإرهاب وجماعاته.

ولفت «المراغي» إلى الانتهاكات التي يشهدها الشعب التركي من هذا النظام والتي تتمثل في عمليات اعتقالات وحبس حريات وتعذيب وقتل لمعارضيه وحرب ضد القضاء والإعلام وقيادات الجيش.

وأشار وهب الله إلى أن هذا ليس بغريبا على النظام التركي الذي يدعم الكيانات الإرهابية من أجل السيطرة على الدول العربية وتحقيق حلم دولة الخلافة ولكن بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو في مصر وسقوط جماعة الإخوان انكشف عنه الغطاء وظهر للعالم أجمع أغراضه الحقيقية، وأصبح حقده الواضح يقوده دائما إلى الهجوم الدائم على مصر وقائدها، وهو يرى التنمية تسير في كل الاتجاهات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعودة مصر لريادتها واعتلاءها قمة القارة الأفريقية.