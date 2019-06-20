​الأورمان: إجراء 32 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، قيام فرع الجمعية بمحافظة الشرقية، ومن خلال مبادرة (حياة كريمة) لعلاج مرضى القلب غير القادرين بالمجان، بإجراء 32 عملية جراحية وقسطرة علاجية بالمجان تماما، بتكلفة 800 ألف جنيه، خلال الشهر الجاري.

وأوضح شعبان- في بيان اليوم الخميس- أن الجمعية تقوم في الوقت الراهن بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب، لكافة الأعمار بجميع مراكز محافظة الشرقية (فاقوس، وأبو حماد، وأبو كبير ، وأولاد صقر، والإبراهيمية، وديرب نجم، وههيا، والزقازيق، ومركز بلبيس، وكفر صقر، والحسينية، ومشتول السوق، ومنيا القمح).

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وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر، واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب، فضلا عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم، من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين ، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أكد مدير الأورمان ، استعداد الجمعية لاستقبال جميع حالات الأطفال التي تعاني من عيوب خلقية أو ثقوب في القلب؛ لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجنبية في بعض الحالات الحرجة، لافتا إلى أنه سيتم الكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لهم، من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وأضاف مدير الأورمان، أن الجمعية انتهت من إجراء 368ر40 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية للمرضى غير القادرين بالمجان تماما على مستوى الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه، بمتوسط شهري 450 حالة.