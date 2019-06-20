مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة 2019" يواصل أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت اليوم الخميس الوفود المشاركة فى فاعليات مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة 2019"، حيث يتضمن جدول اعمال اليوم جلستي حوار لعرض النجاحات في مصر وأفريقيا في مجال التخطيط وقد بدأت فاعليات الجلسة الأولي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك باحد فنادق القاهرة .

ومن المقرر أن يعقب ذلك جلسة أخري بحضور سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية التوقيع علي اتفاقيات توأمة بين بعض المدن المصرية ونظيرتها الافريقية ويعقبها اعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وخطة العمل خلال الفترة المقبلة .

وكانت وزارة الاسكان قد استعرضت ، التجربة المصرية في التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وذلك خلال مؤتمر "المدن الأفريقية – قاطرة التنمية المستدامة"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ووفود الدول الأفريقية، ويهدف لمناقشة التحديات التى تواجه المدن الأفريقية، والفرص المتاحة بها، وسبل رفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل لمواردها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة الاسكان أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة وغيرهما)، موضحة أن أهم أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من حوالى 7% إلى حوالى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة .