رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد والمترو لنقل جماهير أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أصدر وزير النقل، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الانفاق برفع درجة الاستعداد القصوى لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الافريقية.

ووجه الوزير، قيادات المترو برفع درجة الاستعداد بالمحطات مع التركيز على المحطات التي سيتم انعقاد البطولة في نطاقها بالقاهرة وتشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات وزيادة أعداد صرافين التذاكر، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الاقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات (مصر/الافتتاح/النهائيات).

وأضاف الوزير، أنه تم فتح عدد من محطات الجزء الاول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب، بدءًا من السبت الماضي ليكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الافريقية المقامة بمصر.

Advertisements

ولفت الوزير إلى أن تلك المحطات ستساهم بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة.

ولفت إلى أن الخط الثالث للمترو يساهم في تسهيل تنقل الجماهير إلى ستادي 30 يونيو والسلام بالإضافة إلى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الاول والثاني إلى الخط الثالث إلى ستاد القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مد عدد ساعات تشغيل المترو خلال البطولة الأفريقية تسهيلا على الجماهير ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

كما وجه الوزير، قيادات السكة الحديد برفع حالة الاستعداد القصوي وانتظام مواعيد رحلات التشغيل للقطارات اليومية على خطوط (القاهرة / الاسكندرية )،( القاهرة / السويس)، (القاهرة / الاسماعيلية)، وذلك لنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها عدد من مباريات البطولة بمدن (الاسكندرية والسويس والاسماعيلية ) مع التنسيق مع المحافظات وهيئة النقل العام للاستعانة باتوبيسات الهيئة لتسهيل نقل الجماهير من أمام محطات مترو الانفاق ومحطات السكة الحديد للوصول إلى الاستادات.