ضبط المتهمين بسرقة "توك توك" تحت تهديد السلاح بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط اليوم الخميس، اثنين من المتهمين بارتكاب واقعة سرقة مركبة توك توك من قائدها بالإكراه في أسيوط.

تلقى مركز شرطة الفتح، بلاغًا من سائق مركبة توك توك-22سنة-مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) بأنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة مركز شرطة الفتح، استوقفه مجهولان يستقلان "تروسيكل" وتعديا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بجرح سطحي بالرقبة واستوليا منه على مركبة التوك توك وهربا.

جهود فريق الجنائي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وباستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأرشدا عن مركبة التوك توك والسلاح المستخدم (خنجر)، جاري تكثيف الجهود لضبط الهارب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.