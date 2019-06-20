السجن المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر في الهيروين بشبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، سائق "توكتوك" بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر بشبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد على إبراهيم، ووكيل النيابة المستشار أحمد المنوفي، وأمانة سر محمد فرحات.

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البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة شبين القناطر مفاده ورود معلومات حول "ب.ع.ا"، سائق "توكتوك" وقيامه بالإتجار في المواد المخدرة.

بدأت الأجهزة المعنية في جمع المعلومات والتحريات التي دلت على صحة الواقعة، وبإعداد الكمائن اللازمة جرى ضبطه وبحيازته كمية من مخدر الهيروين.

تحرر المحضر اللازم للواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته لمحكمة جنايات بنها عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.