كشف ملابسات سرقة نصف مليون من داخل مسكن بالجيزة.. خفير خصوصي وراء الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الشيخ زايد، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مسكن مواطن بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم أول شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم، وبداخلها 560 ألف جنيه مصري وبعض العملات الأجنبية.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة خفير خصوصي كان يعمل لدى المجني عليه، مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مُستغلاً طبيعة عمله بمسكن المبلغ، وأرشد عن 65 ألف جنيه، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وقرر قيامه بتغيير باقي العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا، وسيارة ملاكي، وأجهزة كهربائية، وإنفاقه بعض المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتولت النيابة التحقيق.