ضبط 7 أطنان أسلاك وزاويا خاصة بأبراج الضغط العالي بمخازن خردة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسوان، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت مخازن الخردة بدوائر عدد من المراكز والأقسام أسوان عن ضبط 7 أطنان من الأسلاك والزاويا المعدنية الخاصة بأبراج أعمدة الضغط العالي.

وكشفت جهود الحملة عن ضبط 4 عاطلين، تاجرين خردة، وبحوزتهم (كمية من الزوايا الحديدية والأسلاك النحاسية الخاصة بأبراج أعمدة الضغط العالي، مقص حديدي، ميزان، 2 أسطوانة أكسجين، لمبة تقطيع، سيارة نقل، قطع من قضبان السكك الحديدية"، وزنت جميعاً 7 طن.

وبمواجهة المتهمين أقروا بشراء المضبوطات من "4" أشخاص "لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، "أحدهم محبوس على ذمة قضية سرقة مهمات بمركز شرطة نصر النوبة"، وأمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 2 فرد محلي وطلقتين من ذات العيار.

جرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.