ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام (ثلاثة عاطلين -لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8 حوادث بدائرة مركز ملوي وقسمي " ملوي، ثان الغردقة بالبحر الأحمر") وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى خمسة من عملائهم (لأربعة منهم معلومات جنائية) واعترفوا بعلمهم بأن المضبوطات من متحصلات جرائم السرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.