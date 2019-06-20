إحباط ترويج 5 أطنان مبيدات زراعية مجهولة المصدر بأسواق الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، ترويج كمية من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر، عُثر عليها داخل مصنع غير مرخص.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (مالك مصنع مبيدات زراعية غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بغش المبيدات الزراعية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية، مما يضر بصحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المختصة أسفرت جهودها عن ضبط (المدير المسئول عن المصنع)، وضُبط بالمصنع كمية قدرها (5,665 طن) مبيدات زراعية وخامات مجهولة المصدر، و13 ألف و665 عبوة مبيدات زراعية معبأة ومقلدة ومغشوشة (معدة للبيع)، و11 ألف كرتونة فارغة وملصق "استيكر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.