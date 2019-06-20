كشف لغز العثور على جثة عجوز بالمنيا: ابنة شقيقتها وزوجها وراء الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام، من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بدائرة مركز شرطة المنيا.

تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جثة سيدة مجهولة داخل حقيبة سفر كبيرة بدائرة المركز، وبها جروح طعنية متفرقة.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تحديد شخصية المجني عليها (ربة منزل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة ابنة شقيقة المجني عليها-ربة منزل، وزوجها، مالك محل أعلاف-مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الثاني وجود خلافات عائلية بينهم وحال تواجد المجني عليها بمسكنهما حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فتعدى عليها مالك محل الأعلاف بالضرب وطعنها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم قام وزوجته بوضعها بكيس بلاستيك داخل الحقيبة المُشار إليها ونقلها باستخدام سيارة أجرة وتخلصا منها بمكان العثور وكذا الأداة المستخدمة وهاتف محمول خاص بالمجني عليها بإلقائهما بإحدى المجاري المائية، وأيدت الأولى ذلك وأضافت أنها قامت بمساعدة زوجها في نقل الجثة دون الاشتراك في واقعة القتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .