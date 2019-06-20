ضبط سائق لاتهامه بالنصب على أحد المواطنين بدعوى توفير فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، سائق، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بدعوى توفير فرص عمل بالخارج.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص (سائق-مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة) بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ 65 ألف جنيه مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

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أسفرت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن صحة البلاغ، وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وأضافت التحريات حصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

عقب الإجراءات تم استدعاء المتحر عنه وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.