أخبار مصر | حدادا على أبو كريشة.. "المحامين" تلغي حفل تسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى بشمال وجنوب الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حدادا على أبو كريشة.. "المحامين" تلغي حفل تسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى بشمال وجنوب الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن إلغاء الحفل، الذي كان ستقيمه نقابتا محامي شمال وجنوب الجيزة لتسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى، اليوم الخميس، بنادي المحامين النهري في المعادي، وذلك حدادا على روح أمينها العام، الأستاذ خالد أبوكريشة، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفقدت النقابة العامة، صباح اليوم، أحد رجال العمل النقابي، أمينها العام الأستاذ خالد أبوكريشة، تقبله الله في رحمته، وأسكنه فسيح جناته.