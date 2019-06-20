أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم 34 مبنى وزاري ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، ومقر عدد من الهيئات.

كما تفقد "مدبولي" مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لمتابعة أعمال التنفيذ بمقر الحكومة.

وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجاً، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بأفريقيا.