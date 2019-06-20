أخبار مصر | بعد إثارته الجدل بسبب سيارته الـ"مرسيدس".. أول تصريح لمعلم الفلسفة سيد عراقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إثارته الجدل بسبب سيارته الـ"مرسيدس".. أول تصريح لمعلم الفلسفة سيد عراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الجدل أثيرت أمس، بسبب انتشار فيديو لمعلم يدعى سيد عراقي ، معلم فلسفة، وهو يعطي محاضرة لطلاب الصف الثالث الثانوي داخل أحد قاعات منطقة الهرم، ودخل المحاضرة بموكب سيارة فاخرة وسط طلابه مما تعرض لانتقاد شديد من رواد السوشيال ميديا.

وتواصلت بوابة "الخليج 365"، مع سيد العراقي، وفِي أول تصريحات صحفية له، قال إنه يرى أنه لا داعي لما فعلته السوشيال ميديا.

وأكد في تصريحات إلى "الخليج 365" أنه لا توجد مشكلة في أن يهتم بنفسه وشكله لأن المعلم واجهة.

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وحول التعليقات على السيارة قال: "ما المشكلة أن يكون لدي سيارة مرسيدس خاصة أنها ليست موديل هذا العام".

وحول أن المحاضرة سعرها ١٢٠ جنيها، قال إن هذا الأمر غير صحيح، فالمحاضرة كانت مجانية، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام من طلابه وحب أيضا.

وأورد أنه كان معلم فلسفة بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية، ولا علاقة له بوزارة التربية والتعليم، لأنه قد قدم استقالته عام ٢٠١٥.