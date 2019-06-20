أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية والموقعة بالقاهرة في 2 يوليو 2018.

وبحسب نصوص الاتفاقية فإنها تأتي تدعيما لآواصر الصداقة وتنمية التعاون القائم على أساس المساواة والمصلحة المشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية.

وتلزم الاتفاقية الطرفين المتعاقدين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بصورة تسهم في تنمية الاقتصاد تحقيقا لمصلحة كلا منهما وفقا للأولويات التي تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما وبما يحقق الرفاهية لشعبيهما.