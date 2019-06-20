أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية.. ويتابع مسار تنفيذ الأحياء السكنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية.. ويتابع مسار تنفيذ الأحياء السكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجاً، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بأفريقيا، وكان برفقته بالزيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الصينية.

واستمع مدبولي إلى شرح حول الموقف التنفيذي للعمل في الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشارى المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجا من إجمالى المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقونى.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلي برج فى أفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع.

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وتفقد رئيس الوزراء الحي السكني الثالث R3 المقام على مساحة 1000 فدان تقريباً، والحي الخامس R5 بمساحة 1000 فدان تقريباً، والذى تم تسميته حى جاردن سيتى الجديد، حيث تم تصميمه على نفس الطراز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عن نسب إنجاز الحي السكني الثالث، والذي يضم 64 عمارة للاستخدام المختلط، و 18 منطقة جراج ومحال تجارية، و عدد 2 مراكز ثقافية، ومبنى لقسم الشرطة، وعدد 14 مسجدا محليا، و3 مبان تابعة للدفاع المدني، و 15 مدرسة وحضانة، ومنطقة مطاعم، ومبنى المسجد الجامع، ومبنى مركز الشرطة، ومبنى مركز خدمات المواطنين، والمركز الصحي، ومستشفى، وعدد من الشقق الفندقية، والمباني التجارية الإدارية.

كما استمع مدبولي إلى شرح حول نسب الإنجاز الفعلية للحي الخامس R5 "جاردن سيتى" وشاهد أول شقة يتم تشطيبها بإحدى عمارات الحى، خاصة أنه سبق وتفقد أول فيلا يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى منذ 4 أشهر تقريبا.

وشدد مدبولى على الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.