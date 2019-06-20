أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد عينات تشطيب الأبراج بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد عينات تشطيب الأبراج بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس مجلس الوزراء، عينات تشطيب الأبراج، كما تفقد الوحدات السكانية بالعمارات ذات التراز العماري القديم.

واستمع مدبولي لشرح واف حول تنفيذ العمارات مطالب بسرعة إنهاء التشطيبات على اعلى مستوى في الوقت المحدد لها.

وكان قد وصل رئيس الوزراء الى العاصمة الادارية صباح اليوم لمتابعة تنفيذ اعمال المشروعات الجاري تنفيذها هناك.