أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام وتشيد بمعدلات الإنجاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام وتشيد بمعدلات الإنجاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة خطط التجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى مراجعة نظم تشغيل المستشفى.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي استمرت ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بسرعة وتيرة العمل وبمعدلات الإنجاز في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن كان بها بعض التحديات وتم التغلب عليها.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت جميع أقسام المستشفي ووجهت بتوريد عدد 23 ماكينة وكرسي جديد للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى محطة مياه جديدة، مؤكدا على أنها شددت على سرعة توريد الأجهزة الطبية والغير طبية للمستشفى، مع إجراء اختبار لأنظمة التشغيل.

وقال إن وزيرة الصحة، وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، بسرعة الإنتهاء من وضع نظم التشغيل، والإجراءات والسياسات بالتعاون مع مجموعة الاميدا الطبية، وفقا لبروتوكول التعاون المبرم معهم فى هذا الشأن، كما وجهت " السبكي" بسرعة الإنتهاء من تدريب الأطقم الطبية والإدارية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.