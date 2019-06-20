أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وتابع أعمال تنفيذ المشروعات وتفقد الأعمال الخاصة بمشروع تنفيذ الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية.

وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول الخطوات التنفيذية لمشروع الحدائق المركزية الذى يتم إقامته على مساحة 952 فدان، حيث تمت الإشارة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تقدر بـ 18 شهرًا من تاريخ بدء إصدار خطابات الاسناد لشركات المقاولات العاملة بالمشروع.