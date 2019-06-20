مصر | "عربية ملاكي وشقة".. كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية ملاكي وشقة".. كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 560 ألف جنيه من منزل، أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن خفير خصوصي كان يعمل لديه وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول من أحد المواطنين باكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالي 560 ألف جنيه مصري، بعض العملات الأجنبية.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة، بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خفير خصوصي كان يعمل لدى المجني عليه، مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلًا طبيعة عمله بمسكن المبلغ، وأرشد عن 65 ألف جنيه، مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وقرر قيامه بتغيير باقي العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا، وسيارة ملاكي، وأجهزة كهربائية، وإنفاقه بعض المبالغ المالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.