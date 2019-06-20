شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم 5 قرارات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون بين مصر وبنجلاديش، وقرار جديد بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

كما شملت القرار رقم 266 لسنة 2019 بتخصيص أرض من ملكية الدولة بناحية الأقصر لصالح القوات المسلحة، وقرار 267 من أراضي الدولة بأسيوط لاستخدمها كمنفعة عاملة في إقامة جبانات للأقباط، وقرار رقم 268 بالموافقة على تخصيص مساحتين من أراضي الدولة في قنا لإقامة مشروعات عليها.