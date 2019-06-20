شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة «قيد الحياة» تعيد معاش مصري توفى في إيطاليا لأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث إلتماس السيدة «زينب. م. أ» من محافظة الدقهلية، التي تلتمس مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفي في ميلانو في 2009.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، لمعرفة أسباب وقف المعاش وفقا لتعليمات الوزير، حيث أشار إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى «الأنبس»، أفادت أن صاحبة المعاش لابد أن تقدم شهادة تفيد بقاءها على قيد الحياة، وهذا إجراء متبع للتأكد من أن المعاشات تصل لمستحقيها.

وتواصل المستشار العمالي بميلانو بالسيدة «زينب. م. أ» تليفونيا في مصر وأرشدها بالمطلوب، وظل على تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية حتي تم التأكد من أنها أرسلت الشهادة بالفعل، وقد تم رد المعاش إليها، فضلا عن متأخراته بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه مصري.