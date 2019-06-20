مصر | تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة سرقة مصنع بلاستيك بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة سرقة مصنع بلاستيك بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهم الهارب في واقعة سرقة 700 ألف جنيه من مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية، دائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر.

وكان كثف رجال مباحث قطاع أكتوبر على مدار 10 أيام البحث والتحري وفحص كاميرات المراقبه، لكشف ملابسات سرقة 700 ألف جنيه من مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، حتي توصل جهود فريق البحث المكلف بكشف ملابسات الواقعة، إلى أن وراء ارتكاب السرقة تشكيل عصابي يترأسه سائق كان يتردد على المصنع وعلى علم بوجود أموال بخزينة المصنع.

وكشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن كواليس السطو المسلح على مصنع بلاستيك وسرقة 700 ألف جنيه من خزينة المصنع.

وورد بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوجود بلاغ بكسر خزينة وسرقة مبلغ 700 الف جنية من داخل شركة هاي تيل للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة القسم.

واتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشركة مساحتها حوالي 2500 متر عبارة عن مخزن ذو سقف عالي (هنجر) محاط بسور ارتفاعة 3.5 متر وبها 5 غرف للاعمال الإدارية، ووجود اثار عنف بشباك مكتب الحسابات وكسر خزينة بداخله.

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وبتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، توصلت جهود فريق البحث إلي ان وراء ارتكاب الحادث تشكيل عصابي مكون من أحمد ح ا م، 35 سنة، سائق ومقيم مركز طامية، بمحافظة الفيوم (عمالة مترددة علي الشركة محل البلاغ)، أحمد س م م، وشهرتة أحمد المنياوي، 36 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز بني مزار بالمنيا وله محل إقامة اخر بمساكن دهشور بأكتوبر، المطلوب ضبطه في قضيتين حيازة سلاح ناري، محمد ج س ا وشهرتة كبدة، 28 سنة، عاطل ومقيم العدوة بمحافظة الفيوم السابق اتهامة في قضايا ( هروب من المراقبة، سرقة بالإكراه ) اخرهما 2014، رمضان ص ع م، 40 سنة، عاطل ومقيم عمارة 4 إسكان الشباب بأكتوبر ومتهم في أربعة قضايا مخدرات، محمد ص ع م، 28 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان شقيق الرابع، أحمد ر م خ، 32 سنة، عاطل ومقيم كفور النيل مركز الفيوم متهم في اربع قضايا سرقة ومخدرات وسلاح.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المسروق، وبإعداد عدة مامويات لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تمكنت القوات من ضبط المتهمين عدا المتهم السادس وتم ضبط 2 بندقية الية عيار 7 -62 *39مم غير مبلغ بسرقتها و15 طلقة من نفس العيار بحوزة المتهم الثاني والرابع.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات الشركات وفتح الخزن.

وأرشد المتهمون عن مكان اخفائهم للمبالغ المالية المستولي عليها حيث امكن ضبط 378 الف جنيه من متحصلات السرقة وأضافوا أن باقي المبالغ المالية بحوزة المتهم السادس، كما أرشد الثاني عن ( أجنة ومطرقة ) المستخدمان في كسر الخزينة وامكن ضبطهما، وإعترفوا أن باقى المسروقات بحوزة المتهم الأول والسابع " العميل "،أدلى المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرا لطبيعة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ في نقل منتجاتها وعلي علم بوجود مبالغ مالية طائلة بالخزينة، استعان بالمتهم الثاني، واستعان الأخير باصدقائه المشاركين في واقعة السرقة، لتنفيذ عملية السطو المسلح على المصنع وسرقته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2019 جنح قسم شرطة ثاني اكتوبر، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

