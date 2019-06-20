أخبار مصر | أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية يشيد بجهود الدولة في تنظيم بطولة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية يشيد بجهود الدولة في تنظيم بطولة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، بالجهد الذي تقوم به الدولة في تنظيم بطولة الامم الافريقية والتي ستقام فى مصر هذا بعد أيام قليلة بداية من استقبال المنتخبات المشاركة في البطولة والوفود المصاحبة للفرق منذ وصولهم صالات مطار القاهرة والانتقال بهم إلى الفنادق المستضيفة لهم، مرورا بالتأمين الشامل للاستادات واماكن الزيارات وتوفير كافة وسائل النقل والمواصلات للوفود الاجنبية.

وأضاف سيد، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من رسائل التهديد التي ظهرت على بعض الصفحات الإرهابية، لم تتأثر الوفود المشاركة بمثل هذه الشائعات وتستمتع بوقتها في مصر ومزارتها السياحية.

وأوضح امين الاتصال السياسي، أن المدن المستضيفة للمجموعات مثل السويس والإسماعيلية والقاهرة الجديدة تزينت بشكل مبهر حتى تكون على مستوى الحدث الكبير، وشارك في هذه الصورة المنظمة المبهجة جميع اجهزة الدولة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارته لاستاد القاهرة ومتابعته عملية التنظيم خطوة بخطوة بكل تفاصيلها، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع الاجهزة المعنية بذلك وخاصة وزارة الداخلية ودورها الرائد في عملية التأمين.

كما أشاد بمجهود اللجنة المنظمة والتى تتكون في معظمها من شباب مصر المخلص المحب لوطنه الذى يعمل ليل نهار لتقديم صورة تبهر العالم بأكمله وارسال رسالة واضحة أن شباب مصر يستطيع ان ينظم كاس العالم ايضا.