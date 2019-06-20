اليوم.. محاكمة منة فضالي بتهمة التشهير بجواهرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تنظر محكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، ثاني جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي" ضد الفنانة منة فضالي لنشرها أخبارا كاذبة للتشهير بسمعته.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 138 لسنة 2019، أن الفنانة منة الفضالي، قامت بنشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته.
وطالبت الدعوى بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفنانة المخالف للقانون وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية.
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