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أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

   المحافظة/المدينة         الصغرى       العظمى

القاهرة              26                39

شبين الكوم       25                38

طنطا                 24                38

دمنهور              23                35

الإسكندرية       22                 32

بلطيم               23                 32

مطروح             21                  31

السلوم             20                  32

سيوة               26                   40

بورسعيد         24                    30

دمياط             24                    30

الزقازيق           23                    38

الإسماعيلية     24                   38

السويس          25                   38

العريش           21                    32

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رفح                 21                     32

رأس سدر       26                      41

نويبع              26                      37

طابا                24                     36

كاترين            17                     34

الطور              26                    38

شرم الشيخ    29                    38

الغردقة         30                     38

مرسى علم     28                  37

الفيوم            24                  42

بني سويف    24                   42

المنيا              25                    45

أسيوط         25                    44

سوهاج         26                   45

قنا                26                   45

الأقصر          27                   45

أسوان           30                   44

أبوسمبل       29                   43

الوادي الجديد 26                45

شلاتين           25                  36

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