"مريم" تطلب الخلع.. والسبب "مسقعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "مريم" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب الخلع من زوجها، مبررةً طلبها بـ"أهانني عشان عملت المسقعة من غير لحمة مفرومة.. مبيحبش الأكل أورديحي".

منذ ثلاثة أشهر تزوجت "مريم" 30 سنة من "بيومي" 34 سنة - صاحب فرن، تقول عنه: "أثناء الخطوبة لم ألحظ أي صفات سيئة عليه لكن سلوكه بعد الزواج تغير".

تضيف الزوجة إن زوجها "طبعه صعيدي" ولا يحب التحدث كثيرًا، وقبل زواجهما كان يعيش بمفرده بعد وفاة والديه، فلم تتعرف على طباعه أو أخلاقه، إنها تفاجأت بعد الزواج بشخص آخر.

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وتقول الزوجة إن زوجها يحب أكل المنزل، فكانت تطبخ له يوميًا، وفي أحد الأيام "طبخت مسقعة بالباذنجان دون لحم مفروم" الذي أثار غضب زوجها، فألقى الطعام في الشارع، وسبها وأهانها.

"قعد ع القهوة وشتمني واتهمني بالسرقة"، تشير الزوجة إلى أن زوجها غادر المنزل عقب المشاجرة غاضبًا، وصرخ فيها أمام الناس: "بتاخد مصروفها عشان تعمل الأكل أورديحي.. مراتي بتسرقني وبتشيل المصروف".

لجأت الزوجة إلى منزل أسرتها، وطلبت الطلاق، لكن الزوج رفض، فأقامت دعوى خلع حملت رقم 108 لسنة 2019 لا تزال منظورة أمام المحكمة.