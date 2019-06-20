ضبط 70 طربة حشيش وربع كيلو هيروين بحملة أمنية بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات توجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (الإسكندرية، مطروح، القاهرة) عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسمي شرطة (ثان العامرية، برج العرب) بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما "7500 قرص مخدر، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي).

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وضُبط خلال الحملات عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي)، كما ضُبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي) بمحافظة مطروح.

كما تم ضبط ربع كيلو هيروين بحوزة أحد العناصر الإجرامية قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع وجاري استمرار الحملات الأمنية.