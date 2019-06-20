مصر | بـ"بندقية صيد".. طفل يصيب المارة في الشارع بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بندقية صيد".. طفل يصيب المارة في الشارع بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق طفل طلقات رش على المارة بالشارع، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بإطلاق طفل طلقات رش على المارة بالشارع ووجود مصابين بمنطقة منيل شيحة، بدائرة المركز.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي النخال معاون مباحث المركز، وتبين إصابة عدد من الأشخاص تصادف تواجدهم وقت إطلاق الرش.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة إلى أن طفل عمره 10 سنوات أطلق الرش من بندقية صيد كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم اقتياده لديوان المركز، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.