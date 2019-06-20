أخبار مصر | مفتي الجمهورية: نجيب على الأسئلة والاستفسارات بـ 12 لغة مختلفة و4500 سؤال يومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية: نجيب على الأسئلة والاستفسارات بـ 12 لغة مختلفة و4500 سؤال يومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الافتاء تجيب على الأسئلة والاستفسارات بـ 12 لغة مختلفة، موضحًا أن الافتاء استقبلت ما يقرب من 4500 سؤالا يوميا خلال شهر رمضان الماضي.

واكد علام، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن البعض أخذ الخطاب الإفتائى لحيز ضيق، مضيفا أن هناك مجموعات إرهابية سرقت حيز الإفتاء إلى غير ما جاء به الإسلام.

وأوضح أن الإسلام جاء لكى يعمر هذا الكون ويستقر الناس وذلك لا يمكن تحقيقه بخطاب يدعو الي الكراهية، لافتا إلى أن القرآن أكد على عمران الكون من خلال بث الناس في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين البشرية جمعاء للاستفادة من التجارب المختلفة، والفتوى مسئولية خطيرة والدين جاء لتعمير الكون وبناء الإنسان والنفس بشكل صحيح، لافتا إلى أن الفتوى أحد روافد بناء الإنسان والمجتمع ويجب أن تصدر من متخصص.

وشدد على ضرورة تعديل ثقافة المجتمع واللجوء للمتخصصين في كافة المجالات سواء في الطب أو الهندسة أو الفتوى.