أخبار مصر | الأزهر يشارك في المؤتمر العالمي الأول عن دور الإمام الأعظم "أبي حنيفة" في خدمة الفقه الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يشارك في المؤتمر العالمي الأول عن دور الإمام الأعظم "أبي حنيفة" في خدمة الفقه الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدًا الخميس، أولى فعاليات المؤتمر العالمي الأول الذي تقيمه وزارة الحج والإرشاد والأوقاف الأفغانية في العاصمة كابول بأفغانستان، والذي يستمر حتي 21 يونيو من الشهر الجاري، للتعريف بإسهامات الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ودوره في خدمة الفقه الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر وفود لأكثر من ٢٠ دولة، ومنهم مصر والصين والهند وروسيا والسعودية وتاجكستان والعراق وماليزيا وإندونسيا، بحضور رئيس الجمهورية الأفغاني أشرف غني.

وكان في استقبال الوفد المصري القنصل المصري وليد الشريف، ووزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، فيض محمد عثمان.

ويشارك من الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، والأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة لتمثيل الأزهر الشريف.