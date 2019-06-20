أخبار مصر | ننشر نص عظة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص عظة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم عظة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تحت عنوان "نعمة وجود الكنيسة في حياتنا"، وكانت العظة كالاتى: "أمس كنت في الإسكندرية وتكلمت عن معنى الإرتباط بالكنيسة وسوف أتكلم اليوم عن الكنيسة والوجود فيها، فما معني نعمة وجود الكنيسة في حياتنا؟ ، وجود الكنيسة نعمة والذي يبعد عن الكنيسة يشعر أن شيء ينقصه ونحن كمصريين وأقباط نحب الكنيسة وليس محبتنا للمباني والجدران ولكن محبة للحياة التي بداخل الكنيسة سوف نتكلم عن مكانة الكنيسة بالنسبة للإنسان ، نعمة الوجود بداخل الكنيسة ماذا تفعله لنا الكنيسة لتفرحنا؟"

وعن مكانة الكنيسة بالنسبة للإنسان قال البابا: فهى إحتياج ضروري بالنسبة للإنسان ، الكنيسة بالنسبة للإنسان هي الحضور الدائم للمسيح ، الكنيسة هي نافذة الأبدية فهي قطعة من السماء، ومن التقليد الكنسي أن نجلس ناظرين للشرق لأن الشرق موطن النور وكما قال المسيح "أنا نور العالم"، ومن الشرق يأتي المسيح في المجيء الثاني، ومن تقاليد الكنيسة أن يكون في السقف طاقة نور تظهر موطن الشرق الذي يأتي منه المسيح ، ولنتذكر دائما أننا نعيش على الأرض ولكن نصيبينا في السماء ، وأعمارنا في الأرض هي الفرصة التي تجعلنا نحافظ على نصيبنا في السماء ولهول أنتظار الأبدية يقول الآباء " يقول للجبال غطينا " هذا الاحساس يجب أن يصل للإنسان وهذا ما يجعله يسير بمنتهى الدقة في حياته. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول "الكنيسة أعلى من السماء و أكثر اتساعاً من الأرض" والقديس كبريانوس "من لا يتخذ الكنيسة أماً له لا يكون الله أبيه" ويجب أن يطيع الإنسان أمه والوصية تقول "أكرم أباك وأمك".

واختتم البابا حديثه عن القديس أغسطينوس" قائلا : حينما كان المسيح ظاهراً في الجسد كانت الكنيسة مخفيه فيه وهو يعمل كل شيء لها وعندما صعد بالجسد صار هو موجود فيها وصارت تعمل كل شيء به ولأجله" وهذا العبارات هي التي تفهمنا معنى ومكانة الكنيسة.