شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب ونواب يرفضون تصريحات «أردوغان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض عدد من الأحزاب السياسية والنواب، تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تعقيبا على وفاة محمد مرسى الرئيس الأسبق، مؤكدين أنها خارجة عن الأعراف السياسية وتخطت كافة الخطوط الحمراء، فيما طالب البعض، باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها بعدد من الدول العربية، ودعمه الإرهاب والتطرف فيها، ووصف البعض مزاعم الرئيس التركى تجاه مصر، ووفاة مرسى بالاصطياد في الماء العكر ومحاولات مفضوحة للنيل من الدولة المصرية وتشويه صورتها في المحافل الدولية، فيما بدأ عدد من الأحزاب حملات شعبية لمقاطعة البضائع التركية.

وأصدر حزب الوفد بيانا للرد على ما وصفه بتطاولات أردوغان على مصر معتبرا أن التصريحات التي قالها الرئيس التركى تزيد المصريين إصراراً ولا يمكن لأى قوة أن تكسر إرادتهم وعزيمتهم، وأكد البيان أن مصر استعادت مصر مكانتها العربية، والإفريقية، وهو ما يزعج الرئيس التركى، وبات القرار المصرى من رأس المصريين على مستوى العالم أجمع.

وقال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ان التدخل في سيادة الدول وسياساتها الداخلية يخالف كافة الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف أن مزاعم الرئيس التركى تجاه مصر، مجرد اصطياد في الماء العكر.

ووجه رسالة إلى كل أعداء مصر قائلا: «موتوا بغيظكم.. مصر ستبقى رغم أنف الجميع».

وأدان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق، تصريحات أردوغان، مشيرا في بيان، أن أردوغان لا يتصرف أبداً كرئيس لدولة تركيا والشعب التركى، ولكن يتصرف كعضو في التنظيم الإرهابى الدولى للجماعة، رافضا انتقاد القضاء في مصر، والتدخل في شؤونها.

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ورفض عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أكاذيب النظام التركى ورئيسه، مؤكدًا أن ما نشره من افتراءات حول وفاة محمد مرسى، لا أثر لها إلا في مخيلته.

وأطلق حزب المصريين الأحرار، حملة «دافع عن بلدك» لمقاطعة المصريين في أرجاء العالم، كافة المنتجات والسلع والشركات التركية، بعد تزايد الوتيرة العدائية التي تنتهجها القيادة التركية تجاه مصر وشعبها.

وانتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التدخل السافر للرئيس التركى في الشأن المصرى، مؤكدا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: إنه بعد سقوط الجماعة المارقة، بدأ أردوغان الهجوم الحاد على مصر في محاولات فاشلة منه لتشويه صورتها خارجيا.

ورفض النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، تصريحات الرئيس التركى مؤكدًا أنها استمرار لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصرى، لافتا إلى أن أردوغان الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، لا يدرك أن مصر دولة قانون لن تلتفت لمثل هذه الأكاذيب التي تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين.

وأدان النائب ايهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان محاولات التحرش البغيضة بالشأن المصرى والغمز واللمز المرفوض من قبل أردوغان، مؤكدا في بيانه رفضه القاطع الواضح للتدخل السافر والسافل وغير المقبول في الشؤون المصرية معتبرا أنها ممارسات «لا أخلاقية» لا تتسق مع السلوك الدولى الرشيد ومواثيق الأمم المتحدة.

وطالب النائب محمد المسعود، باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة أردوغان أمام المحاكمة الجنائية الدولية، على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ودعمه الإرهاب والتطرف فيها.