شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزارات تضع ملامح الاحتفال بـ«يوليو شهر الحضارة المصرية» في كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن فعالية شهر الحضارة المصرية في كندا ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إذ إنها جاءت كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوى، عضو البرلمان الإقليمى في أونتاريو، لافتة لأهمية احتواء جدول فعاليات وبرنامج الاحتفال الخاص بالشهر على مزيج من الثقافات والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه الذي يعبر عن تاريخ وإرث هذا البلد العظيم والتعريف بمقدراته الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور والأزمنة، وثمنّت دور الجالية المصرية في كندا، التي تعد نموذجًا إيجابيًا تعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ وطنهم الأم.

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وأضافت وزيرة الهجرة- خلال استقبالها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والسفير رضا حبيب، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين، وممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعى، لوضع جدول الفعاليات وبرنامج الاحتفالات الخاص بالشهر المقرر له يوليو المقبل، والذى يمكّن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمى، ويعد امتدادًا للاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتى تخلّد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة- أنها ستشارك في الاحتفال برفع العلم المصرى في «أونتاريو» يوم 21 يوليو.

وأبدت وزيرة الثقافة استعداد الوزارة لتقديم عدد من العروض الفنية والثقافية المعبرة عن تاريخ الحضارة المصرية، من خلال مشاركة مميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية التي ستتواجد خلال ذلك الشهر، بالإضافة لإمكانية تنظيم قافلة ثقافية تضم فعاليات متنوعة تبرز الطابع المميز للحضارة والإبداع المصرى.

واقترح «العنانى» أن تشمل الفعاليات عددًا من المحاضرات التي تتناول تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى وتلقى الضوء على موروثها الحضارى، وعقد أمسيات تستعرض الاكتشافات الأثرية الحديثة ومدلولها في التراث الإنسانى، بالتنسيق مع عدد من الجامعات والمتاحف والجهات المنوطة بها ذلك في مدن «أونتاريو».