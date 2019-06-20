شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ تطوير «قها» و«إدفينا» لاستعادة أمجادها الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن هناك أهمية كبرى لتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتى «قها» و«إدفينا» للصناعات الغذائية، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لهما، وما لهما من تاريخ طويل في الأسواق المصرية والخارجية، بالإضافة إلى تعاظم دورهما في ظل تنامى السوق المصرية وزيادة عدد المستهلكين.

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وناقش «المصيلحى»، خلال لقاءٍ مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية، لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة، وبينها «قها وإدفينا»، بحضور اللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن تطوير الشركتين يستهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعربية والدولية، وزيادة قدرتها التنافسية والفرص التصديرية.

وشدد «المصيلحى» على أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام واشتراكها مع «التموين» في إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية للتطوير.

وأوضح «حسانين» أن الشركة تمتلك مخططًا استراتيجيًا لتطوير بعض الشركات التابعة، على أن يتم بدء ذلك بتطوير «قها» و«إدفينا»، وتشكيل فريق عمل على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وأعضاء المكتب الاستشارى، لمتابعة تنفيذ مخطط التطوير وإعادة هيكلة ودمج الشركتين.