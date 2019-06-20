شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات تجارية واستثمارية بين مصر وأستونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎دعا المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الأستونى «تافى آس» وعددًا من أعضاء البرلمان فى أستونيا لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف عن قرب على الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إضافة للفرص الواعدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

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‎جاء ذلك خلال زيارة البعثة التجارية التى ينظمها مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان إلى أستونيا، بمشاركة عدد من كبرى الشركات المصرية فى مختلف المجالات بهدف استكشاف فرص التعاون ودفع حركة التبادل التجارى بين البلدين.

‎وقال «رسلان»، فى بيان، إن البعثة بدأت مباحثاتها أمس بعقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع مختلف منظمات الأعمال وأعضاء البرلمان ووزير الاقتصاد الأستونى .

‎وأضاف أن هذه الزيارة تعد الثانية لأستونيا، وتهدف إلى استكمال المباحثات التى تمت على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإحداث نوعٍ من التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها بأستونيا بما يحقق الفائدة للبلدين من خلال استغلال المزايا التى يتمتع بها البلدان فى زيادة التبادل التجارى والترويج للفرص الاستثمارية.